Anzeige

Die sechste Runde der Hockenheimer Stadtmeisterschaft brachte folgende Ergebnisse: Jürgen Möldner (SK Landau) – Günter Auer 1:0, Thomas Löchel (beide SV Hockenheim) – Dr. Christian Günther (SG Turm Albstadt) 0:1, Christian Würfel – Dr. Mathias Krause 0:1, Manfred Werk (alle SV Hockenheim) – Cahit Gürgüc (SC Reilingen) 1:0, Christian Wunder (SV Hockenheim) – Norman Fellinger (SK Mannheim-Lindenhof) 0:1, Marvin Baumgärtner (SV Hockenheim) – Andreas Krinke (SC Ketsch) 0:1. Ramon Maywand (SV Hockenheim) war spielfrei und erhielt kampflos eine Punkt. Titelverteidiger Jürgen Möldner liegt mit jetzt fünf Punkten in Führung, gefolgt von Dr. Mathias Krause (4,5) und Dr. Christian Günther (4).

Wichtiger Sieg von Hockenheim V

In der achten Verbandsrunde hatte Hockenheim III in der Landesliga Nord 1 beim SC Neckargemünd beim 3,5:4,5 den erwartet schweren Stand. Die Punkte holten: Kaan Firat (1), Prof. Dr. Bernd Straub (remis), Manfred Werk (1), Michael Fricke (remis) und Louis Rosenberger (remis).

Hockenheim IV trat in der Bereichsliga Nord 1 beim SC Ketsch an. Von den persönlichen Wertungszahlen her war Hockenheim leicht im Vorteil. Nach wechselhaftem Spielverlauf musste man sich dem Gastgeber mit 3:5 beugen. Erfolgreich waren: Jürgen May (remis), Dieter Auer (remis), Oliver Weiß (1) sowie Gerold Rocholz (1).