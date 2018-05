Anzeige

Die Auslosung für das Viertelfinale hat mit dem Zweitligisten SC Emmendingen 1937 einen echten Hochkaräter erbracht. Das Spiel findet am Sonntag, 17. Juni, in Emmendingen statt.

Erste Staffel im Kurpfalz-Cup

Mit einer respektablen Teilnehmerzahl startete der Kurpfalz-Cup traditionell in Altlußheim. Insgesamt 20 Spieler aus zehn Vereinen waren angetreten, darunter drei Hockenheimer. Der gastgebende SSC Altlußheim war mit sechs Startern am stärksten vertreten.

Souveräner Tagessieger wurde Jürgen Kettner vom BG Buchen. Er gewann alle sieben Partien. Den zweiten Platz belegte Dr. Martin Schrepp vom SK 1962 Ladenburg mit fünf Punkten und einer Buchholz-Wertung von 31 vor Manfred Werk von der SV 1930 Hockenheim mit ebenfalls fünf Punkten und einer Buchholz-Wertung von 28.

Die weiteren Hockenheimer Platzierungen: Vierter Thomas Löchel (4,5) und Sechster Wilfried Dorn (4) , der sich damit den Preis in seiner Ratinggrupe holte. Die zweite Staffel findet am Freitag, 29. Juni, in Ketsch statt.

Während der Ferien findet bei der Schachvereinigung kein Jugendschach statt. Die Erwachsenen treffen sich am heutigen Freitag ab 19.30 Uhr in der Zehntscheune. Um 19.45 Uhr beginnt das Monatsblitzturnier Juni. Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen willkommen. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 01.06.2018