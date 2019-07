Jugend campiert am Rheinufer

Altlußheim.Die Jugendfeuerwehren aus Nah und Fern besiedeln an diesem Wochenende aufs Neue die Altlußheimer Festwiese am Rhein, um ein unvergessliches Zeltlager zu erleben. Am Freitag, 26. Juli, um 20 Uhr findet die Eröffnung des Zeltlagers mit allen Teilnehmern statt und ab 21 Uhr startet die Lagerdisco mit DJ Jäägi. An diesem Abend, genau wie an den anderen beiden Tagen, ist auch die ganze Bevölkerung an den Rhein eingeladen um mit der Feuerwehr zu feiern und sich die spannenden Aktivitäten der verschiedenen Jugendfeuerwehren anzuschauen.

Am Samstag, 27. Juli, werden die Kinder ab 8.45 Uhr das Abzeichen der Jugendflamme ablegen und ab 21.30 Uhr zur Nachtwanderung aufbrechen. Der Sonntag fordert ab 8.45 Uhr bei der Lagerolympiade Können und Geschick und um 14 Uhr beim Tauziehen der Jugendleiter viel Kraft.

Nach der Siegerehrung machen sich die Jugendfeuerwehren dann wieder auf den Nachhauseweg. Es gibt viel zu sehen und zu erleben und ausreichend Verpflegung. kd

