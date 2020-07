Jugend der Schäfers ist unschlagbar

Hockenheim.Unterbrochen durch die Corona-Auflagen fielen die bisher geplanten Angeltermine des Angelsportvereins (ASV) aus. Somit startete die Angelsaison gleich mit dem Saisonhighlight – dem Königsfischen.

Bevor das Königsangeln der Erwachsenen stattfand, war die Jugend am Vereinsgewässer in Hockenheim gefragt. Das Ganze unter zahlreicher Anfeuerung und Hilfe von Eltern und Mitgliedern. Bei optimalen Bedingungen, wie der ASV mitteilt, wurde von 18 Uhr bis 21 Uhr geangelt. Elf Jungangler gingen an den Start, um möglichst viel Fanggewicht auf die Waage zu bringen. Einige versuchten ihr Glück mit möglichst vielen Kleinfischen, andere setzen auf den einen großen Biss. Die Verlosung der Plätze erfolgte direkt vor dem Angeln, ein vorzeitiges Anfüttern war somit nicht möglich und es kam auf die „Tagesform“ und die Beißlaune der Fische an. Hier zeigte sich mal wieder, dass der See für Überraschungen gut ist, biss doch früh am Abend direkt ein großer Stör auf den Köder von Felix Schäfer.

Damit ging es tendenziell nur noch um die weiteren Platzierungen. Im Anschluss gelang es Bastian Schäfer, noch eine ordentliche Schleie zu landen, welches den Titel Erster Prinz einbrachte. Die kleine Schwester Paula ging konzentriert auf Kleinfische und konnte sich anhand der Masse den dritten Platz beziehungsweise Zweite Prinzessin sichern. Die stolzen Eltern Rainer und Barbara haben nun alle drei Würdenträger des Jahres 2020 unter einem Dach.

Früh geht es los

Bei den Erwachsenen wurde „scharf geschossen“, es ging schließlich um den wichtigsten Einzeltitel des Jahres. Um 5.45 Uhr wurden die Plätze am „fremden“ Vereinsgewässer in Wiesental verlost und folglich konnte sich eine gewisse Müdigkeit bei einigen kaum verbergen lassen. Nach der Platzverlosung für die 18 Angler fiel um 7 Uhr der Startschuss, geangelt wurde bis 12 Uhr. Das Wetter war hinsichtlich der Temperaturen optimal, nur der Wind blies den Anglern aus wechselnden Richtungen um die Nase und das Angelgerät. Die bevorzugte Angelmethode an diesem Gewässer – das schnelle Posenfischen – wurde somit zu einem schwierigen Unterfangen.

Viele wechselten auf das Feeder-angeln, da diese Methode etwas resistenter gegen den Wind ist, aber auch langsamer. Die Beißlaune der Fische hielt sich dennoch sehr in Grenzen, große Fische konnten gar nicht auf die Plätze gelockt werden, so der ASV in seiner Mitteilung. Alle Teilnehmer waren dennoch fängig, so kam es letztendlich auf die Anzahl der gefangenen Fische an.

Da auch das Verwiegen unter Corona-Auflagen stattfand und jeder nur sein Ergebnis sehen konnte, blieb die Spannung bis zum Schluss. Die Ergebnisse wurden erst nach der Rückkehr ins Anglerheim verlesen. Am Ende setzte sich Paul Clayton knapp durch und trägt den Titel „Fischerkönig 2020“. Auf den zweiten Platz angelte sich Dirk Langer, auf den dritten Platz kam Horst Kletti.

Im Anschluss wartete auf die Teilnehmer ein warmes und gutes Essen und alle Titelträger (Senioren und Jugend) nahmen die Glückwünsche der Vereinsmitglieder entgegenwie der ASV abschließend mitteilt. ,zg

