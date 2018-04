Anzeige

Der Indoor-Spielplatz „Mannkidu“ in Mannheim war Ziel des Ausflugs der Jugend des Fanfarenzugs am Samstag. Dort konnten sich die jungen Landsknechte beim Trampolinspringen, Klettern oder Fußballspielen richtig auspowern. Natürlich durfte ein kleiner Snack zur Stärkung nicht fehlen, um danach nochmal Gas geben zu können. Erschöpft, aber glücklich kehrten die Kinder am frühen Nachmittag zurück.

Die Vorfreude auf den nächsten gemeinsamen Ausflug war ihnen anzumerken, da solche Aktivitäten stets eine willkommene Abwechslung zur Jugendprobe sind, die immer mittwochs um 18 Uhr in den Räumen der Kernzeitbetreuung der Pestalozzischule stattfindet. Interessenten können dazu gerne den Jugendleiter kontaktieren (E-Mail jugendleiter@fz-hockenheim.de) oder einfach vorbeikommen. mvm