Jugendarbeit verbessert Deutsch

Beim Partnerschaftswochenende feierten die Mitglieder der Freundeskreise der Partnerstädte Hockenheim, Commercy, Hohenstein-Ernstthal und Mooresville die Freundschaft zwischen den Kommunen. Dabei war der Jugendaustausch ein wichtiges Thema. Er ermöglicht, dass die Partnerschaften durch nachfolgende Generationen in Zukunft lebendig bleiben. Die Schülerin Marie Moriot aus Sampigny in der Nähe von Commercy hat dieses Versprechen nun erfüllt. Sie absolvierte ein Praktikum bei der Stadtverwaltung.

Bei der Einladung mit ihrer Gastfamilie ins Rathaus berichtete Marie Moriot über ihr Praktikum beim Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk. In der ersten Woche erwarteten die 16-Jährige dort ganz unterschiedliche Aufgaben. Sie half vormittags bei der Vorbereitung des Spielmobils für die kommende Woche und nachmittags beim „Offenen Treff“ bei der Betreuung der acht bis 14-jährigen Kinder und Jugendlichen.

In der zweiten Woche unterstützte die französische Schülerin unter anderem den Einsatz des Spielmobils an der Hubäckerschule. „Damit möchte ich meine deutschen Sprachkenntnisse verbessern“, sagt sie. Marie war bereits im vergangenen Jahr bei einem Schüleraustausch in Hockenheim zu Besuch gewesen.

Marie Moriot wohnte bei der Gastfamilie Riedel. Sabine und Dieter Riedel sowie die Kinder Eileen, Justin und Marvin beherbergen immer wieder Gastschüler aus Partnerstädten (wir berichteten). „Wir haben Marie sehr gerne aufgenommen, weil unsere Kinder bei ihren Auslandsaufenthalten auch die Gastfreundschaft anderer Familien erleben durften“, sagten Sabine und Dieter Riedel über ihr Engagement als „Gasteltern“.

Dank an die Gastfamilie

Beim Gespräch im Rathaus war auch Natascha Spahn, Ansprechpartnerin für die Städtepartnerschaften im Rathaus, dabei. „Der Jugendaustausch ist die Basis für unsere Städtepartnerschaft mit Commercy. Wir müssen länderübergreifend im Gespräch bleiben. Damit leisten wir einen Beitrag zu einem kleinen Stück Weltfrieden“, sagte OB Dieter Gummer. Er bedankte sich bei der Gastfamilie für ihr Engagement und überreichte ein Geschenk als Zeichen der Anerkennung. Ihr habe das Praktikum in Hockenheim viel Spaß gemacht, zog Marie eine Bilanz ihres erneuten Aufenthalts. zg

