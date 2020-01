Jugendfreizeit auf kroatischer Insel

Die Freizeiten der evangelischen Kirchengemeinde finden für Sechs- bis Neunjährige vom Freitag, 26., bis Sonntag, 28. Juni, und die Freizeit für die über Zehnjährigen (10plus) von Freitag, 19., bis Sontnag, 21. Juni, in den Freizeithäusern im Odenwald statt. Die Kinderfreizeit im Petershof in Erbach-Erbuch und die 10plus-Freizeit in der Jugendfreizeitstätte Bambergerhof.

Die Jugendfreizeit für 13- bis 17-Jährige findet vom Montag, 24. August, bis Samstag, 5. September, auf der Mittelmeerinsel Mali Losinj/ Kroatien statt. Die Insel ist berühmt durch das gesunde Mittelmeerklima. An der engsten Stelle liegt der Campingplatz, auf dem die Gruppe zelten wird.

Die Ausschreibungen sind unter evangelisch-in-hockenheim.de zu finden. Nähere Auskünfte erteilt der Gemeindediakon Reinhold Weber, Telefon 06205/2 08 44 60. rw

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 28.01.2020