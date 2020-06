Jugendliche feiern ihre Konfirmation

Die evangelische Kirchengemeinde feiert am Wochenende Konfirmation. Die 45 Jugendlichen werden in zwei Gottesdiensten am Samstag, 4. Juli, um 16 und 18 Uhr und am Sonntag, 5. Juli, um 9 und 11 Uhr gesegnet. Damit die Gottesdienste überhaupt gefeiert werden können, hat die Kirchengemeinde ein entsprechendes Schutzkonzept erstellt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die Jugendlichen dürfen maximal vier Personen zum Gottesdienst einladen, die in einem oder zwei Haushalten miteinander leben. Die Kirche wird dann unter Berücksichtigung der vorgegebenen Hygieneabständen entsprechend bestuhlt. Damit ist verbunden, dass in diesen vier Gottesdienste nur dieser Personenkreis mitfeiern darf und die Gottesdienste nicht öffentlich sind. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 01.07.2020