Jugendliche üben sich in Drohnenbau

Von 3D-Druckern und Drohnen bis zu humanoiden Robotern – wo Zukunftstechnologie sonst mit über 300 km/h über die Rennstrecke jagt, konnten bei der „Go Digital Night“ Schüler aus der Region diese hautnah erleben. Das kostenfreie Lernfestival „Go Digital Night“, initiiert von der IJM Stiftung und SAP Young Thinkers, gastierte bereits zum zweiten Mal auf dem Hockenheimring und zog über 75 interessierte Schüler von zwölf bis 18 Jahren aus Hockenheim und Umgebung in die Räume des Hotels Motodrom.

In einer spannenden Nacht zum Thema „Digital 4.0“ wurden eigene Computer-Games und Stickmaschinen programmiert, Roboter gesteuert, 3D-Modelle gedruckt und Drohnen gebaut. Aus den Workshops konnten die Teilnehmer selbst ihre individuellen Schwerpunkte auswählen. Jeder hatte hierbei die Chance, Neues zu erlernen, Fähigkeiten auszubauen, Interessen zu entdecken und sich im Team mit Gleichgesinnten auszuprobieren.

Reale Welt bleibt nicht außen vor

Ein Kurzvortrag der „Plant for the Planet“-Gruppe aus Hockenheim um die Schülerinnen Lia und Sophia lenkte den Fokus neben der digitalen auch auf die Herausforderungen der realen Welt.

Die Eröffnung und ein Late-Night-Picknick auf der Start-Ziel-Geraden sorgten für eine ganz besondere Atmosphäre und zog die technikbegeisterten Jugendlichen in ihren Bann. Großen Dank statteten die Veranstalter dem Hockenheimring Baden-Württemberg und dem Hotel Motodrom für die unentgeltliche Bereitstellung der Location ab.

„Das Interesse und die Begeisterung der Kinder bestätigen uns darin, die digitale Bildung in Hockenheim weiter voranzubringen“, sagte so IJM-Projektleiter Dan Seiler, der im „Digitalen Bildungsupdate“ die Stadt Hockenheim und ihre Schulen mit der IJM Stiftung in einem Kooperationsprojekt zusammenbrachte.

Dabei wird die „Go Digital Night“ noch in diesem Frühjahr an den Ring zurückkehren – Termine sind bereits in Planung. zg

Info: Mehr Informationen in Kürze auf der Projektwebseite der Stiftung www.master-mint.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 27.02.2019