Jugendturnier offen für neue Spieler

Das Jugendschachturnier beginnt an diesem Freitag um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich ab 19.30 Uhr zu einem freien Spielabend. Schachbegeisterte und Interessierte sind willkommen. Auch neue Mitspieler dürfen sich gerne ausprobieren.

Am Sonntag, 2. Februar, tritt in der Verbandsliga Nordbaden Hockenheim II beim SK 1962 Ladenburg II an. In der Bereichsliga Nord 1 empfängt Hockenheim III den SV 1947 Walldorf IV und Hockenheim IV reist zu den SF Heidelberg II. In der Kreisklasse B2 empfängt Hockenheim VI den SC 1922 Ketsch III. Die Heimspiele finden alle um 10 Uhr in der Zehntscheune statt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 31.01.2020