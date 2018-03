Anzeige

Die Kinder wurden mittags auf der Böglalm bestens verpflegt. Die für die dortige Verpflegung zuständige „Futtermutter“ Brigitte Sturm stand schon mit dem Essen bereit, wenn die einzelnen Gruppen eintrafen. Ihre jahrelange Erfahrung brachte das auf den Tisch, was den Kindern am besten schmeckt. Zur gleichen Zeit verbrachten die Erwachsenen die Mittagszeit mit ihren Gruppen in einer der vielen Hütten.

Auch Spielen gehört für die Kinder zu einer Freizeit. So gab für sie nach dem Skifahren eine Faschingsparty und einen Bastelabend. Die Großen durften sich bei einer zünftigen Hüttengaudi mit einem eigens bestellten Musiker sowie einer Terrassenparty auslassen. Und mittendrin wie immer das Team der Skischule, das zusammen mit den Teilnehmern bei bekannten Skifahrliedern für Musik, Stimmung und Unterhaltung sorgte.

Mit Power durch den Parcours

Höhepunkt für die Kinder und Jugendlichen war am letzten Tag das Skirennen. Alle gaben ihr Bestes bei diesem Rennen und carvten mit Geschwindigkeit durch den mit Slalomstangen gesteckten Parcours. Es war nach Angaben des Skiclubs großartig mit anzusehen, wie es den Kindern Spaß machte.

Am Abend gab es nach einem tollen Schlemmerbuffet die ersehnte Siegerehrung. Alle erhielten eine Medaille und eine Urkunde, denn jeder war Sieger, egal wie schnell er fuhr. Das Motto lautete „dabei sein ist alles“ und viele fiebern schon der nächsten Freizeit entgegen, wenn es wieder heißt: „Auf geht’s ins Alpbachtal.“ uhv

