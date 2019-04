Junge Christen in die Gemeinschaft aufgenommen

„Alle Kinder der Welt sind dein“ lautete das Thema der Erstkommunion, die gestern in St.Georg stattgefunden hat. Das schreibt die katholische Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung.

„Kommunion“ bedeutet Gemeinschaft. Gemeinschaft untereinander, aber auch mit Jesus Christus in der Feier des gemeinsamen Mahls. Die Feier der Eucharistie ist Danksagung für die Liebe Gottes und damit auch Mitte und Höhepunkt des Lebens der Kirche. Christus wird in diesem Sakrament gegenwärtig durch die Verwandlung des Brotes und des Weines in seinen Leib und sein Blut. Wer die Eucharistie in der Kommunion empfängt, wird enger mit Christus vereint und dadurch vereint ihn Christus mit allen Gläubigen zu einem einzigen Leib: zur Kirche, merkt die Kirchengemeinde zur Bedeutung dieses Tages an.

In einer feierlichen Prozession zogen die Kinder am gestrigen Vormittag vom Hof der Pestalozzi-Schule zur katholischen Kirche, wo sie schon von einer großen Schar Gläubiger, darunter die Eltern und Verwandten der Kommunionskinder erwartet wurden.

Am Abend trafen sich die Kinder dann, nachdem sie den Tag im Kreis ihrer Familie verbracht hatten, zu Dankandacht in der katholischen Kirche.

32 Kinder eingesegnet

Insgesamt 32 Kinder wurden im Gottesdienst in die Gemeinschaft der katholischen Christen aufgenommen: Mia-Justine Auer, Raphael Ball, Manuel Bückle, Nils Czogalla, Cinzia Di Maggio, Patrick Dorn, Nikolas Elsässer, Noemi Ferma, Alissa Greß, Paul Gromann, Nathanael Gut, Noah Grün, Mina Hiegl, Emma Hoffmann, Lukas Hügel, Daniel Hügel, Alessia Jardine, Szintia Kovács, Denny Krupp, Klara Kustura, Jan-Lukas Ripka, Aaron Ritter, Lia Roccia, Adrian Schenk, Lina Lia Schubert, Sofie Schiffmann, Luisa Siegfried, Monarosa Simic, Emilia Stephan, Finja Treutlein, Vincent Werts und Elias Zavodny. zg

