Junge Musiker verblüffen die alten Hasen

Am Ende ist es nicht weniger als ein Triumph, den die jungen Bigband-Musiker des Gauß-Gymnasiums in aller gebotenen Manier zelebrieren. Noch im Vorfeld hatten sich die beiden Leiter Matthias Mayer und Gerd Weber gedankenvoll um den Nachwuchs in den eigenen Reihen gesorgt – in diesem Augenblick sind all diese Zweifel Makulatur. Denn da stehen sie, kosten vor ausverkauftem Haus im Pumpwerk von

...