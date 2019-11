Junge Talente rocken beim Mini-Festival

Schon seit gut zehn Jahren gibt es das Mini-Festival „Bands on Fire“, bei dem die beiden Gruppen „New Project“ und „Echtzeit“, beides Projekte der Musikschule Hockenheim, ihr erlerntes Können unter Beweis stellen. So auch vergangenen Samstag, an dem beide Bands nacheinander auf der Bühne rockten, gefolgt von der Gastband „Coulord Rain“ aus Weinheim.

Nachdem „New Projekt“ mit Titeln wie

...