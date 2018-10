Jungtiere werden dem Zuchtrichter präsentiert

In der Ausstellungshalle im Mörsch findet am Sonntag die Lokalschau der Kleintierzüchter statt. Es werden die in diesem Jahr gezüchteten Jungtiere nach ihrer Beurteilung durch versierte Zuchtrichter vorgestellt.

Die besten gezeigten Tiere nehmen dann an den Kreisschauen teil, die für Kaninchen am 3. November in Ketsch und für Geflügel am 17. und 18. November in Brühl durchgeführt werden.

Die erfolgreichsten Aussteller erhalten dann den Titel eines Kreismeisters. Es ist sicherlich interessant zu sehen, wie die Hockenheimer Züchter, nachdem sie sich durch einige neue Zuchtfreunde verstärkt haben, abschneiden werden.

Zu der Lokalschau erwarten die Züchter viele interessierte Besucher, insbesondere auch Jugendliche, die vielleicht am Zuchtgeschehen Interesse finden. Auch sportlich kann man sich mit Kaninchen betätigen, wenn man sich der Kanin-Hop-Sportgruppe anschließt. Auskünfte hierüber erteilen die Züchter des Vereins.

Die Ausstellung ist am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 23.10.2018