Jungvolk muss zum Schanzen an die Westfront

Im Mai 1945 kapitulierte das Deutsche Reich. Der Krieg war zu Ende. Doch zuvor wurden alle Register gezogen, um der drohenden Niederlage zu entgehen. Die Lage an der Westfront hatte sich nämlich dramatisch verschlechtert. Amerikaner, Kanadier, Engländer und französische Soldaten waren in der Normandie gelandet, um Frankreich zu befreien. Die deutsche Heeresleitung unternahm nun den Versuch, durch Befestigungsanlagen die alliierten Truppen aufzuhalten.

Nachdem bereits alle wehrfähigen Männer eingezogen worden waren, mussten die Jugendlichen herhalten. Im September 1944 wurden in Hockenheim alle „Pimpfe“, das heißt die Angehörigen des Jungvolks der Jahrgänge 1928 bis 1931, zum Schanzen an der Westfront aufgerufen. Altstadtrat Bernhard Fuchs, Angehöriger des Jahrgangs 1929, erinnert sich: „Außer einigen Fliegerangriffen hatten wir in Hockenheim vom Krieg noch wenig verspürt. Begeistert sind wir im Sonderzug nach Sarrebourg gefahren und von dort mit Holzvergasern zu unserem Einsatzort Ancerviller östlich Lunévilles transportiert worden.

Beschuss nach zwei Wochen

Unter Anleitung nicht mehr kriegstauglicher Soldaten mussten wir Schützengräben ausheben und Unterstände bauen. Nach etwa zwei Wochen wurden wir von Mitgliedern des französischen Widerstands, der „Résistance“ beschossen. Sofort wurden die Schanzarbeiten eingestellt, und wir wurden per Lkw und per Bahn nach Hockenheim transportiert. Einige Wochen später erging erneut ein Aufruf zum Schanzen. Diesmal betraf es die Schüler der Oberschulen, alle zwangsweise Mitglieder des Jungvolks.

In dem kleinen Dorf Bourogne bei Belfort hoben wir wieder Schützengräben aus und bauten Unterstände. Französischen Soldaten war es allerdings gelungen, von Süden her durch das Rhônetal ins Elsass durchzubrechen. Eilig mussten wir unseren Einsatzort verlassen und kamen mit dem Lkw nach Altkirch im Elsass und mit der Bahn über Karlsruhe und Heidelberg nach Hockenheim. Dabei erlebten wir in Karlsruhe einen Jagdbomberangriff auf den Bahnhof.“

Am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg zwar zu Ende, aber die Not in der Bevölkerung groß. Nicht nur die Städte waren zerstört, auch die Infrastruktur zur Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln lag darnieder. Hinzu kamen Millionen von Heimatvertriebenen, die untergebracht und versorgt werden mussten. Allein in Hockenheim fanden in den Jahren 1946/1947 über 22 000 Heimatvertriebene in der Pestalozzischule vorübergehend eine Unterkunft. Sie wurden danach auf die umliegenden Gemeinden im damaligen Kreis Mannheim verteilt.

Für die einheimische Bevölkerung war die Versorgungslage nicht so prekär wie für die Heimatvertriebenen, da sie ja noch Gärten, Felder und Stallungen bewirtschaften konnten. Sehr schwierig war die Versorgung der Heimatvertriebenen. Altstadtrat Bernhard Fuchs kann sich an diese Situation gut erinnern, denn sein Vater Markus Fuchs sei als Beamter im Wirtschaftsamt der Stadt Hockenheim für die Versorgung der Bevölkerung zuständig. Er habe ihm erzählt, dass der Viehhändler Otto Koch, der nach dem Krieg nach Hockenheim gekommen sei und in der Karlsruher Straße gegenüber dem Wasserturm seine Stallungen gehabt habe. Ihm sei mit seinem Viehhandel in dieser Situation eine besondere Rolle zugefallen. Otto Koch sei es gelungen, Metzgereien mit Vieh zu beliefern, um so die Fleischversorgung der Hockenheimer Bevölkerung sicherzustellen. Das Vieh habe er in Bayern gekauft und in Naturalien bezahlt, denn das Geld sei damals wertlos gewesen. Als Hockenheimer Viehhändler seien für ihn die Zigarren das ideale Zahlungsmittel bei dem Tauschhandel gewesen. Die Zigarren hätten zum Beispiel Xander Büchner, der mit seiner Frau in der Adlerstraße eine kleine Zigarrenfabrik betrieben habe, geliefert.

