Juso-Chef bei Daniel Born

Die seit dem Einzug vor drei Jahren jährlich stattfindende Afterwork-Party im Wahlkreisbüro von SPD- Landtagsabgeordnetem Daniel Born steigt am Mittwoch, 4. September, ab 17 Uhr in der Schwetzinger Straße. „Gute Gespräche, buntes Programm und leckeres Essen – die Bevölkerung ist eingeladen, diesen Nachmittag bei uns und mit uns zu verbringen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Abgeordneten.

Als Ehrengast ist der frischgewählte Juso-Landesvorsitzende Pavlos Wacker dabei. „Ich freue mich sehr über den Besuch des Juso-Chefs. Denn mit ‚politics in da box’ oder dem ‚Hoggene Hot Spot’ war mir ab Tag eins wichtig, dass unser Wahlkreisbüro ein politischer Ort für alle Generationen ist und gerade auch junge Leute zum Mitgestalten und Mitbestimmen einlädt“, erklärt Born.

Der 21-jährige Wacker hatte sich bei der Landesdelegiertenkonferenz im Juni in einer Kampfabstimmung überraschend gegen die bisherige Vorsitzende durchgesetzt und steht nun der Jugendorganisation der baden-württembergischen SPD vor. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 29.08.2019