Lothar Müller ist tot. Der Hockenheimer „Käse-Papst“ wurde plötzlich und unerwartet im Alter von 56 Jahren mitten aus dem Leben gerissen. Mit Lothar Müller verliert Hockenheim nicht nur einen erfolgreichen und mit zahlreichen Preisen bedachten Geschäftsinhaber, sondern auch einen vorzüglichen Musiker (Schlagzeug).

Der Molkereimeister und Betriebswirt gab 1995 seinen Managerjob auf, um selbst den Käse zu produzieren, den er selbst essen wollte: edel, lebendig und in hoher Qualität. Müllers Leidenschaft für das Milchprodukt hatte er von Kindesbeinen an: Seine Mutter betrieb über 50 Jahre lang ein Käsefachgeschäft in der Rennstadt.

1966 entstand aus dem Fachgeschäft eine kleine Käserei, die im Laufe der Jahre weiter ausgebaut wurde. Die in der Rathausstraße produzierten Spezialitäten wurden zunächst im Laden von Claudia Müller verkauft. Bald kam jedoch die Nachfrage auch von Großhändlern und Einzelhandelsketten – die Erfolgsgeschichte nahm ihren Lauf. 1999 verlieh der Gastronomieverband Lothar Müller den Titel „deutscher Käse-Papst“. Es folgten weitere Auszeichnungen, das Fernsehen war zu Gast. Nicht nur der Käse war in aller Munde, sondern der Molkereimeister selbst.