Kairi King und Felix Henze ganz vorne

Knappe Entscheidung

Bei den Meisterschaften der Jungen gab es einige Überraschungen. Es waren Spieler der Jahrgänge 2006 bis 2009 am Start. In einer Fünfer- und einer Sechsergruppe wurden zunächst jeweils die beiden Gruppenersten im Jeder-gegen-Jeden-Modus ermittelt. Dabei konnten sich in Gruppe 1 Philipp Henze vor Mirko Götz und in Gruppe 2 Felix Henze vor Luan Hesse durchsetzen.

Ein bisschen Pech hatten die beiden Gruppendritten. David Reyer hatte wie die beiden Ersten 3:1-Siege, ihm fehlte aber genau ein Satz zum Weiterkommen. In der anderen Gruppe brachte Nevio Tolone dem späteren Sieger die einzige Niederlage an diesem Tag bei.

In den Halbfinals siegten Luan Hesse gegen Philipp Henze und Felix Henze gegen Mirko Götz mit jeweils 2:0 Sätzen relativ sicher. Philipp und Mirko erreichten somit Platz drei. Im Endspiel drehte Felix Henze voll auf und gewann mit 2:0 gegen den technisch gut spielenden Luan Hesse. Ein toller Erfolg für die ersten vier, wobei noch zu bemerken wäre, dass Luan Hesse und Philipp Henze mit Jahrgang 2009 zu den jüngsten Startern gehörten, so der Tischtennis-club.

Bei der insgesamt guten Leistungsdichte aller Teilnehmer kann der TTC Hockenheim beruhigt in die Zukunft schauen. Einige der jungen Sportler werden sich in der kommenden Verbandsrunde erstmals aktiv beteiligen und man darf heute schon gespannt sein, wie sie dabei abschneiden werden. zg

