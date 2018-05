Anzeige

Die Schachvereinigung steht kampflos in der zweiten Runde des badischen Mannschaftspokals. In Runde eins gewannen die Hockenheimer mit 4:0 gegen den nicht angetretenen SC Untergrombach 46.

Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich ab 19.30 Uhr am gleichen Ort. Um 19.45 Uhr beginnt das Monatsblitzturnier Mai.

Am Sonntag findet die neunte und letzte Verbandsrunde statt. In der Landesliga Nord 1 empfängt Hockenheim III in der Zehntscheune den SK Ladenburg II. Alle Spiele von der Bereichsklasse bis runter zur Kreisklasse C werden als zentrale Schlussrunde in der Rheinfrankenhalle in Altlußheim ausgetragen. Hockenheim IV tritt in der Bereichsliga Nord 1 gegen den Tabellenführer SK Chaos Mannheim an.