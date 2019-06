Kandidaten listen Defizite der Stadt auf

Wenn man das Interesse der Einwohner am Bürgerforum unserer Zeitung als Gradmesser nimmt, dürfte eines schon feststehen – die Wahlbeteiligung bei der Oberbürgermeisterwahl wird gewaltig sein. Schon vor dem Einlass zur Veranstaltung in der Stadthalle hatten sich vor den Türen große Schlangen gebildet und kaum waren diese geöffnet, gab es im Saal und auf den Emporen nur noch Stehplätze.

Chefredakteur Jürgen Gruler und Redakteur Matthias Mühleisen, die den Abend moderierten, ließen die fünf Bewerber für die OB-Wahl zu Beginn kurz ihre Vita vorstellen, dann ging es ans Eingemachte: Unsere Leser waren im Vorfeld aufgefordert worden, Fragen zu schicken, die nun in Form mehrerer Themenkomplexe an die Kandidaten weitergereicht wurden. Nicht nur bei der Fülle der Fragen, auch bei deren Qualität wurde deutlich, dass die Bürger großes Interesse daran haben, wer künftig die Geschicke der Stadt bestimmt und welche Ziele er mit ihr hat.

Los ging es mit dem Bereich der Bürgerbeteiligung. Nicht ohne Zustimmung im Saal bescheinigte Mühleisen in der Fragestellung der Stadt hierbei einige Defizite. Worin ihm Lisa Bohn zustimmte, in deren Augen sich die Bürger oft vor den Kopf gestoßen fühlen. Nicht ohne Grund hätte die Stadt eine der höchsten Dichten an Bürgerinitiativen. Sie will Bürger früher einbeziehen und zum Instrument der Bürgersprechstunde greifen.

Gleichberechtigt einbeziehen

Für Matthias Filbert ist die Bürgerbeteiligung in der Stadt unter Niveau, weshalb er die Bürger zu jedem Thema stärker einbeziehen will. Seine Instrumente wären ein runder Tisch, Bürgersprechstunden und aktuelle Projektinformationen im Netz. Auch der Jugendgemeinderat müsse gleichberechtigt einbezogen werden und ein Seniorenbeirat ist für ihn unabdingbar. Marco Germann sieht das Problem eher auf der Ebene der Kommunikation, was gesendet werde, muss auch beim Empfänger ankommen. Weshalb er mittels sozialer Medien umfangreich informieren will, wie er auch gegen Geheimniskrämerei ist, mehr in öffentlichen Sitzungen im Rat diskutiert wissen will.

Dr. Jörg Söhner schwebt ein Kommunikationssystem vor, mit dem er für jede Zielgruppe den richtigen Kanal finden will, mittels dessen Meinung zu Vorhaben eingeholt werden können. Marcus Zeitler sprach sich dafür aus, das Wissen der sach- und fachkundigen Bürger zu nutzen, und sieht einen wichtigen Aspekt der Bürgerbeteiligung darin, sich auch einmal unter die Bürger zu mischen.

Wofür er heftigen Beifall erhielt, wie er überhaupt mit seiner hemdsärmeligen, zupackenden Art im Saal gut ankam. Was jedoch kein Gradmesser für den Wahlausgang sein sollte, sondern eher ein Indiz dafür, wer die meisten Anhänger angelockt hatte.

Konkreter wurde es beim nächsten Themenkomplex, der Belebung der Innenstadt. Söhner wollte vorab ein Ziel definiert wissen, Stichwort Mobilitätsstadt, dann Wege definieren und im Zuge deren über Gründerzentren und Netzwerke Synergien für die Innenstadt schaffen.

Ohne Bürger, die vor Ort kaufen, keine belebte Innenstadt, urteilte Zeitler, für den es darum geht, Anreize zu schaffen, neue Wege zu gehen, beispielsweise die Karlsruher Straße als verkehrberuhigter Bereich – „schlimmer kann es nicht mehr werden.“

Germann geht es darum, Leben in die Stadt zu holen, wofür er ein Qualitätsmanagement vorschlägt. Als Beispiel schwebt ihm vor, welche Entwicklung der Mannheimer Jungbusch nahm. Bohn sieht durch die Bauprojekte in der Innenstadt große Probleme für das Gewerbe. Sie schlägt ein Mobilitätskonzept vor, dass gerade auch Senioren Teilhabe und Nahversorgung in der Stadt ermöglicht. Filbert spricht sich für Gründerzentren aus, die Stadt solle im Innenbereich auch mal selbst als Mieter auftreten und fordert, die Kompetenzen vom HMV zurück auf die Stadt zu übertragen.

Kompetenzen bündeln

Ideen, die ihren Preis haben, womit die Runde beim Themenkomplex Ring und Finanzen war. „Der Ring gehört zur Stadt“, stellt Söhner klipp und klar fest, der die vorhandenen Kompetenzen unter der Marke Hockenheimring neu bündeln möchte. Mit dem Ring habe die Stadt ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem sie wuchern könne.

Für Bohn hat der Verbrennungsmotor keine Zukunft, bleibt abzuwarten, wie sich der Ring mit der Gesellschaft Emodrom entwickelt, er müsse sich auf jeden Fall neu erfinden, beispielsweise durch Events. Für Zeitler stellt sich die Frage, ob sich die Stadt angesichts von 85 Millionen Euro Schulden den Ring leisten könne – „Nein“, lautet sein Credo. Vielmehr müsse sie ihre primäre Aufgaben erledigen – von der Kinderbetreuung über die Sanierung der Schulen bis hin zu Daseinsvorsorge – erst dann könne sie an den Ring denken, der in seiner momentanen Form nicht zukunftsfähig sei.

Für Filbert steht außer Frage – die Stadt muss am Ring festhalten, sonst bestehe die Gefahr, dass die Bürger zur Geißel von Großveranstaltungen werden können, wechselt der Besitzer. Er sieht die Formel-1 am Ende, doch auch die Chance, den Ring zum Profitcenter zu machen. Germann sieht die Situation eher entspannt. Die Stadt habe mit Emodrom einen Gesellschafter, der einiges bewege, der in den nächsten Jahren einen dreistelligen Millionenbetrag investieren werde und dem Ring mit dem Thema Mobilität neue Chancen eröffne.

Bleiben die Finanzen. Germann erinnert an die Nachhaltigkeitssatzung, die drei Aspekten gerecht werden müsse – der Ökologie, der Ökonomie und dem sozialen Faktor, weshalb jetzt, in der Niedrigzinsphase die richtige Zeit zum Investieren, um den Investitionsstau abzubauen sei. Auch Filbert sieht große Aufgaben für die Stadt, so die Digitalisierung der Schulen, und plädiert für einen Ausbau der Infrastruktur. Dafür gelte es neue Fördertöpfe zu öffnen und es gelte, Projekt umzusetzen, für die bereits Gelder eingestellt seien. Bohn warnt vor neuen Schulden, bei denen letztlich Mehreinnahmen in Tilgungen verschwinden würden. Ihr Rezept sind Gewerbeansiedlungen und dadurch Mehreinnahmen. Söhner will im Rathaus eine Stelle schaffen, die dazu dient, zu schauen, wo Fördergelder zu gewinnen seien. Geld sei da, es müsse nur abgerufen werden.

Auch bei Zuschüssen müsse die Stadt mitfinanzieren, warnt Zeitler, für den neue Schulden keine Lösung sind. Man müsse sich auch einmal fragen, ob die eigenen Ansprüche noch zu finanzieren seien. In Gewerbeansiedlungen sieht er keine Lösung, da bleibe für die Stadt nichts hängen, mehr Einwohner im Innenbereich seien sichere Einnahmen.

Womit man beim sozialen Wohnungsbau war, bei dem für Zeitler der Innen- vor dem Außenbereich kommt. Warum nicht in die Höhe bauen, will er wissen und spricht vom Hofweg als „eine Schande“, für die er sich geschämt habe. Vorhandener Wohnraum müsse so saniert werden, dass man darin wohnen und leben könne.

Germann spricht sich für eine Wohnungsbaugesellschaft aus, will Leerstände beseitigen und Bohn ist für einen Mix aus zentraler und dezentraler Unterbringung. Söhner schwebt eine Wohnungsbaugesellschaft in Form einer Genossenschaft vor und für Filbert hat die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum Priorität.

Angebot ausbauen

Wie auch beim Thema Betreuung und Pflege gilt für ihn in erster Linie das Bauamt personell aufzustocken, um Prozesse zu beschleunigen, Projekte abzurufen. Auch Bohn will zuvorderst die Verwaltung auf Vordermann bringen, dann das Betreuungsangebot ausbauen und die Schulen sanieren. Sowohl bei der Betreuung als auch der Pflege sieht Germann einen riesigen Bedarf, die Stadt komme nicht umhin, neue Einrichtungen zu bauen. Für Söhner geht es auch darum, den Erziehernotstand zu beheben, Stichwort Personal in Ausbildung. Zeitler führt seine Erfahrungen aus Schönau ins Feld und setzt bei der Betreuung auf den Postillion mit seinen über 450 Mitarbeitern. Obendrein seien Tagesmütter ein gangbarer Weg. Bei der Pflege schwebt ihm ein zurück zum Modell des Mehrgenerationenhauses vor.

Ein Thema, das die Stadt seit Wochen umtreibt, ist der Stadtwald C4. Matthias Filbert bezeichnete die Pläne des RP als Bedrohung für die Stadt. Die Emissionen, die bei einer Erweiterung der Lkw-Stellfläche auf Hockenheim zukämen, seinen immens. Die Bemühungen des Bundes, Alternativen zu finden, müssten deutlich verschärft werden. Auch Lisa Bohn erklärte, der Stadtwald sei nicht nur Lebensraum, sondern auch Schallschutz für die Anwohner. Das Regierungspräsidium könne und solle Alternativen finden. Marco Germann forderte, dem Regierungspräsidium „massiv und auf breiter Front“ zu zeigen: „sucht Alternativen“. Lob für das Engagement der Bürgerinitative-Stadtwald hatte auch Marcus Zeitler. Er regte an, die Angelegenheit auf dem Areal C4 nicht mit der Erweiterung der Raststätte zu vermengen, wo es einerseits ums Camping wegen Großveranstaltungen ging und andererseits um den Zuwachs von Stellplätzen. Er forderte das RP auf, Alternativen vorzulegen. Jörg Söhner konnte, als letzter Redner in der Runde, seinen Mitbewerbern nur zustimmen. Er lobte die BI und forderte, alle Register zu ziehen, „dass dieses Unheil nicht nach Hockenheim kommt“.

Unter den Fragen, die unsere Leser für das Bürgerforum eingeschickt hatten, waren viele, die einen gewissen Zweifel an der Effizienz der Verwaltung durchblicken ließen. Die Reaktionen des Publikums bei dieser Frage vermittelten ein ähnliches Bild. Marco Germanns regte an, auf Details zu schauen. Ob es an Personalmangel liege, ein strukturelles Problem oder ein Fehler in den Abläufen sei, wollte er nicht sagen, ohne die Situation genau zu kennen. Auch Jörg Söhner regte ein Analyse an, seine Erfahrung aus der Industrie könne bei der Prozessoptimierung nützlich sein.

Mangel an Personal?

Filbert sah das Problem ganz konkret bei derzeit nicht besetzten Stellen im Bauamt. Daneben forderte er, die Digitalisierung auch in der Verwaltung voranzutreiben und das Projektmanagement in der Verwaltung auf Effizienz zu trimmen. Markus Zeitler verwies auf seine zwölfjährige Erfahrung als Bürgermeister von Schönau. Ein Vertrauensverhältnis zu seinen Mitarbeitern ist für ihn ebenso wichtig, wie diese einzubeziehen. Lisa Bohn drängt sich der Eindruck auf, dass es der Verwaltung an Personal mangelt. Im offenen Gespräch könne man jedoch auch die Zusammenarbeit verbessern,

Abschließend sollte es um die Marke Hockenheim gehen. Wie soll sich die Stadt nach außen präsentieren? Für Bohn ist klar: Der Ring macht die Stadt weltbekannt. Hockenheim sollte ihrer Meinung nach aber auch für Weiteres bekannt sein, etwa ein ökologisches Konzept. Filbert plädierte dafür, den Ring stärker mit der Stadt zu verknüpfen. Potenzial bei der Vermarktung sei zuhauf vorhanden. Germann will vorhandene Konzepte stärker ausbauen und Akteure vernetzen. Söhner will das Marketing der Stadt zentralisieren und unter einem Dach gestärkt nach außen auftreten. Für Zeitler ist die „Marke Hockenheim“ der Hockenheimer selbst, der auf seinen Wohnort stolz sein soll.

Angeregt diskutierend strömten die Besucher im Anschluss an das Bürgerforum Richtung Foyer – nicht, ohne die Wahlzettel unserer Zeitung abzugeben, die auf allen Stühlen ausgelegt waren. Um die Wahl nicht zu beeinflussen werden wir das Stimmungsbild nicht vor dem 7. Juli veröffentlichen.

Info: Weitere Bilder finden Sie unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 19.06.2019