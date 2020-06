Kandidaten werden nominiert

Die Delegierten des CDU-Kreisverbandes Rhein-Neckar treffen sich am Donnerstag, 18. Juni, 19 Uhr, in der Stadthalle, um ihre Kandidaten für die im Frühjahr in Baden-Württemberg stattfindende Landtagswahl zu nominieren.

Nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung und der Wahl eines Versammlungsleiters, werden sich die Bewerber für die Kandidatur im Landtagswahlkreis 40, der Bundesvorsitzende der Werte Union, Alexander Mitsch aus Plankstadt, der Neulußheimer Ortsvereinsvorsitzende und Gemeinderat Andreas Sturm und die Schwetzinger Stadtverbandsvorsitzende und Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Sarina Kolb, vorstellen.

Es folgt die Wahl des Kandidaten für die Landtagswahl, anschließend wird der Ersatzbewerber für den Landtagswahlkreis 40 von den Delegierten gewählt. zg

