Kandidatur noch möglich

Wer Zeit und Spaß daran hat, die Interessen der Jugendlichen für die nächsten zwei Jahre zu vertreten, hat dazu bei der nächsten Jugendge-meinderatswahl der Stadt Hockenheim die Chance. Wählbar und wahlberechtigt sind laut Satzung alle Heranwachsenden, die am letzten Tag des Wahlzeitraums mindestens 14 und noch nicht 22 Jahre alt sind. Außerdem müssen sie nach einer Mitteilung der Verwaltung mit ihrem Hauptwohnsitz mindestens drei Monate lang in Hockenheim gemeldet sein. Bewerbungsschluss ist am Freitag, 2. November, um 12 Uhr. Die Stadt Hockenheim ruft alle Jugendlichen dazu auf, an der Jugendgemeinderatswahl teilzunehmen und zu kandidieren.

Die Wahl findet in der Woche von Montag, 26. November, bis Sams-tag, 1. Dezember, statt. Die Abstimmung wird in diesem Zeitraum in den Räumen des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums, der Theodor-Heuss-Realschule, im Jugendzentrum am Aquadrom und im Rathaus durchgeführt.

Offizielles Organ der Stadt

Der Jugendgemeinderat ist ein offizielles Organ der Stadt Hockenheim und besteht aus zwölf ehrenamtlichen Mitgliedern. Er wird für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt. Das Gremium verfolgt das Ziel, Jugendliche in den demokratischen Willensbildungsprozess einzubeziehen. Er diskutiert Wünsche und Vorstellungen von Jugendlichen in Hockenheim und vertritt diese gegenüber der Stadt und dem Gemeinderat. Der Jugendgemeinderat arbeitet überparteilich.

Weitere Informationen zum Jugendgemeinderat erhalten Interessierte bei der Stadtverwaltung Hockenheim, Ansprechpartner Stefan Kalbfuss, Telefon 06205/21-241, E-Mail: s.kalbfuss@hockenheim.de. Infos zum Ablauf der Wahl gibt Doris Trautmann, Telefon 06205/21-232, E-Mail an: d.trautmann@hockenheim.de. zg

Donnerstag, 25.10.2018