Anzeige

Die Hospiztage gehen am morgigen Sonntag, 10 Uhr, mit einem Gottesdienst im Hockenheimer Lutherhaus weiter. In der Bibel wird vom König Hiskia und seiner Krankheit erzählt. Auch das Gebet ist überliefert, mit dem der König Gott um Genesung bittet. Können diese Geschichte und das Gebet auch heute eine tröstliche Erfahrung schenken? Darum geht es im Gottesdienst, den Pfarrer Michael Dahlinger zusammen mit Beate Bikowski vom Hospizdienst gestaltet.

Die Hospiztage werden in der kommenden Woche fortgeführt. Am Dienstag, 17. April, 19 Uhr, gibt es einen Filmabend in St. Christophorus in Hockenheim. Und am Donnerstag, 19. April, 19 Uhr, geht es im Neulußheimer evangelischen Gemeindehaus um Sterbebegleitung mit Muslimen. zg