Karolinger Basilika in Seligenstadt ruft

Zum Jahresausflug der Kolpingsfamilie am Samstag, 28. September, sind alle Kolpinger und Gäste eingeladen. Start ist um 8 Uhr in der Parkstraße bei der Volksbank. Die Reise führt nach Seligenstadt am Main. Dort erwartet die Gruppe eine Stadtführung und besichtigt die größte karolingische Basilika nördlich der Alpen. Ab 12 Uhr ist Mittagessen im Brauereiausschank. Danach besteht Gelegenheit zum Stadtbummel. Um 16.30 Uhr fährt der Bus wieder heimwärts, in Weinheim findet in der „Woinemer Hausbrauerei“ der Abschluss statt. Der Fahrpreis mit Führung beträgt 25 Euro. Mitglieder bis 16 Jahren sind kostenfrei. Anmeldungen bei Klaus Mann, Telefon 06205/64 72 oder E-Mail: simonsp@t-online.de.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 12.09.2019