Karten für das Musikkorps sichern

Das Musikkorps der Bundeswehr besucht aus Anlass des Jubiläums „1250 Jahre Erwähnung Ochinheims im Lorscher Codex“ die Stadt. Das Konzert findet am Dienstag, 21. Mai, um 19.30 Uhr, in der Stadthalle statt. Aufgrund des großen Interesses werden Eintrittskarten für das Konzert ausgegeben. Ein Eintritt ist nur mit diesen Karten möglich. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die Eintrittskarten sind ab Montag, 11. März, kostenfrei im Ticketshop (Ecke Rathaus-/Ottostraße) der Stadthalle erhältlich. Dieser ist montags bis freitags von 17 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Jeder Hockenheimer Bürger bekommt gegen Vorlage seines Personalausweises zwei Eintrittskarten ausgehändigt. Wegen der großen Nachfrage gilt das Angebot ausschließlich für Hockenheimer. Wer Karten erworben hat und am Konzert nicht teilnehmen kann, wird gebeten, seine Karten im Rathaus oder im Ticketshop der Stadthalle zurückzugeben. Damit haben andere Bürger die Möglichkeit, am Konzert des Musikkorps der Bundeswehr teilzuhaben. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 05.03.2019