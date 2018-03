Anzeige

Die Stadtbibliothek präsentiert am Samstag, 14. April, 10.30 Uhr, im Papiertheater „Kamishibai“ die Geschichte „Dickie Dick hat Geburtstag“ von Jet Boecke. Sie richtet sich an Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und interessierte Erwachsene. Der Eintritt ist frei. Zum Inhalt: Es ist Nacht. Kater Dickie liegt in seinem Körbchen und kann nicht schlafen. Er ist aufgeregt, denn er hat morgen Geburtstag. Aber um die Mittagszeit, als die Gäste kommen, schläft er. Sie wecken ihn auf.

Müde packt er die mitgebrachten Geschenke aus, müde isst er den Geburtstagskuchen und müde geht er mit seinen Freunden spielen. Eigentlich will Dickie nur schlafen. Dann aber, nach dem Geburtstagsspiel „Fische schnappen“ ist er hellwach, im Gegensatz zu seinen Gästen, die durch das Spielen und Toben müde geworden sind.

Organisatorischer Hinweis der Stadtbibliothek: Nach Veranstaltungsbeginn ist wegen Störung kein Einlass mehr möglich. zg