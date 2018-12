Kauf’ ich besser Briefpapier?

Nutze ich mein Smartphone oder nutzt mein Smartphone im Auftrag anderer mich? Zugegeben, solche Fragen Orwellscher Art stelle ich mir eher selten. Doch ab und an wird meine Gutgläubigkeit schon erschüttert und meine Skepsis geweckt. Warb doch am Samstag ein Telefonhändler mit einem Sonderangebot eines Diebstahlschutzes fürs kostspielige Kommunikationsspielzeug. Wer dreimal falsch den Pincode eingibt, wird automatisch fotografiert, Bild und Standort werden per E-Mail an mich geschickt, schilderte die begeisterte Verkäuferin.

Und Popstar Taylor Swift hat nach jüngsten Medienberichten bei einem Konzert alle Besucher mit Kameras erfassen lassen, um per Gesichtserkennung einen potenziellen Stalker herauszufiltern. Welchen Geräten kann man eigentlich noch trauen? Was treiben Geld- oder Parkscheinautomaten mit meinem Bild?

Wenn man zusätzlich bedenkt, wie leistungsfähig Bearbeitungsprogramme heutzutage sind, könnte man schon ein mulmiges Gefühl bekommen beim Griff zu technischem Gerät. Ob ich vielleicht doch mal wieder Briefpapier und Marken kaufen soll? Handschrift manipuliert schließlich keiner so schnell.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 18.12.2018