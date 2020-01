Kaufverhalten der Bürger entscheidet über Zukunft

Das Nachfrageverhalten der Kunden ändert sich. Diese Entwicklung ist auch auf dem Wochenmarkt auf dem Zehntscheunenplatz zu beobachten. Mit der Firma Göbel Schlemmerland verlässt Ende Januar nach rund 45 Jahren ein weiteres Angebot den Wochenmarkt. Damit schrumpft dessen Größe auf zwei Stände – Zukunft ungewiss.

Hockenheim und sein Wochenmarkt – keine leichte Beziehung. Mitte der 1970er Jahre mit 26 Ständen auf dem Messplatz aus der Taufe gehoben, folgte schon bald der Umzug auf den Marktplatz, auf den Platz zwischen evangelischer Kirche und Pestalozzischule, wo schon lange kein Markt mehr stattfindet, stattdessen die Messe, die längst den nach ihr benannten Platz am Schulzentrum verlassen hat. Doch ob Marktplatz, der Parkplatz in der Ottostraße oder nun der Zehntscheunenplatz, der Markt wird von den Bürgern nicht angenommen.

Nachfrage ist zu gering

„Im Vergleich zu anderen Städten beobachtet die Stadt seit vielen Jahren, dass der Wochenmarkt einfach zu wenig angenommen wird. Diese Entwicklung ist nicht neu“, heißt es von der städtischen Pressestelle, die keine Gründe für die fehlende Akzeptanz des Wochenmarktes benennen kann. Feststehe, der Bürger entscheide mit seinem Kaufverhalten über den Markt und da müsse festgestellt werden, die Nachfrage ist für ein solches Angebot zu gering. Ob Standortwechsel, zusätzlicher Markttag unter der Woche oder Vergabe an die Marktgilde sowie Rücknahme durch die Stadt – keine Maßnahme hat gefruchtet. Auch mit verstärkter Öffentlichkeitsarbeit war der Markt nicht zu beleben.

So war es denn an OB-Stellvertreter Fritz Rösch und Doris Trautmann, Leiterin Fachbereich Bürgerservice der Stadt Hockenheim, den Stand auf dem Wochenmarkt zu besuchen und sich zu verabschieden. Sie übergaben Helga Hoffmann von Göbel Schlemmerland ein kleines Geschenk als Zeichen für ihre langjährige Treue zu Hockenheim. Die Firma ist für ihre Kunden zukünftig am neuen Standort in Speyer erreichbar, wohin auch viele Wochenmarktbesucher aus Hockenheim kommen möchten. „Wir haben ihre Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Viele treue Stammkunden werden dieses Gefühl teilen, wie der heutige Tag gezeigt hat“, sagte OB-Stellvertreter Fritz Rösch bei der Verabschiedung. Doris Trautmann ergänzte: „Für die Zukunft wünschen wir Ihnen viel Erfolg in Speyer, viel Glück und vor allem Gesundheit“. Mit Göbel Schlemmerland gehe schließlich ein Anbieter, der zum „Inventar“ des Markts gehöre.

Interessenten können sich melden

Die Firma Göbel Schlemmerland war seit dem ersten Wochenmarkt am 7. September 1974 am Messplatz am Start. Die mehrmaligen Umzüge, die stetige Verkleinerung durch Abwandern von Ständen und der Betreiberwechsel schreckten die Firma Göbel Schlemmerland nicht ab.

Einige Angebote auf dem Zehntscheunenplatz in Hockenheim laufen weiter. Mittwochs ist die Metzgerei Morgenstern mit Wurst- und Fleischwaren auf dem Platz vertreten. Die Imkerei Stegmüller wird noch bis voraussichtlich Ende März samstags Honig anbieten. Die beiden Standbetreiber freuen sich auf Kunden und die Stadtverwaltung freut sich ausdrücklich über deren Engagement für den Markt.

Ganz hat die Verwaltung die Hoffnung auf eine Belebung des Marktes noch nicht aufgegeben. Sie ist offen für jeden Interessenten, der mit seinem Angebot und einem Stand die beiden Markttage bereichern möchte. Wer Interesse hat, kann sich bei der Stadtverwaltung melden, betont Pressesprecher Christian Stalf. htz

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 31.01.2020