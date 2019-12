Kein Abschluss ohne Anschluss

„Wir schaffen Anschlussmöglichkeiten für unsere Schüler“, stellen Rektor Joachim Rumold von der Neurottschule Ketsch und sein Kollege Falk Freise von der Schillerschule Reilingen fest. Was die Pädagogen eint – sie stehen beide einer Gemeinschaftsschule vor.

Eine Schulart, in der die Kinder gemeinsam unterrichtet werden, auch wenn sie in verschiedenen Fächern auf unterschiedlichen Lernniveaus sind. Eine sehr durchlässige Lernform, die landesweit bis auf zwei Ausnahmen, bis zum Ende der Mittelstufe reicht, weshalb Schüler, die das Abitur anstreben, anschließend auf ein Gymnasium wechseln müssen. Um diesen Übergang abzufedern, waren Rumold und Freise mit ihren Konrektoren Martina Rittershofer (Ketsch) und Alexsandra Misra (Reilingen) ins Gauß-Gymnaisum gekommen, um gemeinsam mit Anja Kaiser, der Leiterin des Gauß-Gymnasiums, und ihrem Stellvertreter Jörg Bühler einen Kooperationsvertrag abzuschließen.

An der Gemeinschaftsschule, so Freise, werde auch auf gymnasialem Niveau unterrichtet. Die Kooperation soll durch gegenseitige Besuche einen Rückschluss erlauben, ob dieser Ansatz der Realität entspricht. Im Gegenzug hat das Gymnasium die Gelegenheit, die an der Gemeinschaftsschule praktizierte Form des differenzierten Lernens besser kennenzulernen, ein Stück weit durchlässiger zu werden.

Eine Hürde auf diesem Weg ist G8, das achtjährige Gymnasium. Das früher praktizierte G9 ist nur noch an beruflichen und privaten Gymnasien die Regel, hier sind die allgemeinbildenden Gymnasien im Zugzwang.

Und in der Region, so Rumold, biete sich eine Kooperation zwischen den drei Schulen, die ähnliche Profile haben, deren Schüler traditionell einen Zug zum Gauß haben, an. Mit konkreten Projekten in den Bereich Musik und Mathematik wurde die Kooperation in der Praxis getestet. Ziel soll es auf jeden Fall sein, den Vorteil der Gemeinschaftsschule, den Schülern Zeit zu lassen, um ihr Leistungsniveau zu finden, mit den Anforderungen des Gauß-Gymnasiums zu vereinbaren.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 11.12.2019