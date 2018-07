Kein Fortschritt beim sozialen Wohnungsbau

Die BIT-Bürgerinteressen Hockenheim bleibt am Ball und hält ihre Mannschaft fit. So beschreibt die BIT-Lenkungsgruppe in Anlehnung an das in jüngster Zeit beherrschende Fußballthema ihre aktuelle Lage. Wie beim Thema Stadtentwicklung, ist sie eigenen Angaben zufolge stets um Informationen bemüht, um bei Bedarf auf der Höhe der Zeit reagieren zu können.

Der monatliche Stammtisch soll als

...

Sie sehen 14% der insgesamt 3013 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 14.07.2018