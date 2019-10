Kein Ort zum Wohnen und Pflegen

Seit Jahren schon geistert der Reiterplatz als möglicher Standort für eine Bebauung durch die kommunalpolitische Diskussion. Vor gut zwei Jahren wurde er in den Bürgerdialog zur Schaffung sozialen Wohnungsraum einbezogen und wieder verworfen, ein Jahr später kam er als Standort für ein Alten- und Pflegeheim in Frage. Auch diese Idee wurde nicht weiter verfolgt, allerdings mit einer handfesten Begründung – aus Immissionsschutzgründen.

Die Lärmeinwirkung des Hockenheimrings macht einem Pflegeheim an dieser Stelle einen Strich durch die Rechnung. Worauf im Rat die Frage aufkam, für welche Art der Nutzung der Reiterplatz überhaupt noch in Frage komme. Beispielsweise für eine Wohnbebauung, hier sind die Vorgaben nicht so streng wie bei einem Pflegeheim. Dies zu untersuchen wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, dessen Ergebnis dem Rat nun vorlag.

Fachanwältin Alexandra Fridrich und Dipl.-Ing. Enrico Dittrich, die das Papier im Rat vorstellten, machten eines zu Beginn deutlich: Es ging nicht um die Frage, nach Betriebseinschränkungen für den Ring zu suchen, dessen Lärmwerte sind genehmigt und als Grundlage der Berechnungen hinzunehmen. Von ihnen ausgehend habe sich letztlich die Fragestellung ergeben, welche Nutzung auf dem Reiterplatz darstellbar sei.

Der Reiterplatz, der im gültigen Flächennutzungsplan noch als Parkplatz ausgewiesen ist, wird lärmtechnisch am stärksten vom Hockenheimring tangiert, für dessen Umbau 2001 durch das Landratsamt immissionsschutzrechtliche Genehmigung erteilt wurde. Damit einher ging eine Messung des vom Ring ausgehenden Lärms, die anhand verschiedener Parameter untergliedert wurde, beispielsweise nach Tag und Nacht.

Im Schallpegel des Motodroms

Der Reiterplatz liegt gänzlich im Schallpegel des Rings und für eine mögliche Bebauung gelten verschiedene Richtwerte. So darf der Lärm bei einem Pflegeheim 45 Dezibel (dB) bei Tag und 35 dB bei Nacht nicht überschreiten. Bei einem Wohngebiet klettern die Wert auf 50 und 35 dB, bei einem Gewerbegebiet wären es schon 65 dB am Tag, 50 dB in der Nacht, die zulässig wären.

Darauf folgert, so das Gutachten, ein Pflegeheim ist auf dem Reiterplatz überhaupt nicht möglich. Genauso wenig wie ein allgemeines Wohngebiet. Die Werte wären beispielsweise nur einzuhalten, wenn an bestimmten Gebäuden auf Fenster verzichtet würde. Ein kaum darstellbares Unterfangen.

Bliebe als mögliche Nutzung eine solche gewerblicher Art, die wiederum auf die angrenzende Wohnbebauung Rücksicht nehmen müsste. Was im Einzelfall zu Konflikten führen könnte. Bliebe die Möglichkeit der Nutzung für Gemeinbedarfseinrichtungen wie Schule oder Kindergarten, da deren Betrieb sich nicht mit Rennveranstaltungen am Wochenende überschneidet.

Letztlich, so die Gutachter, bleibe abzuwarten, ob es – im Zuge des Trends zum E-Sport – zu „leisen Rennen“ komme, der Reiterplatz der Nutzung ein Stück näher rücke. Oder ob sich bei einem dauerhaften Verzicht auf die Formel-1 auf dem Ring die Frage der Lärmwerte sogar neu stellt.

Grundsätzlich jedoch, so die beiden Gutachter, sei eine weitere Nutzung des Reiterplatzes, beispielsweise für Erziehung, Bildung und Forschung, nur in Abstimmung mit dem Ring möglich. Doch inwieweit mit diesem verhandelt wird, das sei eine politische Entscheidung.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 24.10.2019