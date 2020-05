Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) hat, mit Unterbrechungen, vom 18. November 2019 bis 15. Januar 2020 beim Fachbereich Bauen und Wohnen und den Stadtwerken eine überörtliche Prüfung vorgenommen, wie Oberbürgermeister Marcus Zeitler in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Mittwochabend mitteilte.

„Erfreulich ist, dass im Endeffekt keine wesentlichen Dinge festgestellt wurden. Es war so, dass das, was festgestellt wurde, so klein ist, dass man gesagt hat, man muss auf eine große Vorstellung verzichten“, erklärte Zeitler den Stadträten und den Besuchern in der Stadthalle. Geprüft wurden dabei die Bauausgaben in den Haushalts- beziehungsweise Wirtschaftsjahren 2015 bis 2018. Der Prüfungsbericht wurde mit dem Datum vom 31. März 2020 verfasst.

Die Stadt habe sechs Monate Zeit, eine Stellungnahme gegenüber der GPA bezüglich der Anmerkungen zu machen. „Es ist kein Schaden entstanden. Es ist vielleicht mal ein kleiner formeller Fehler drin, der sich aber im Rahmen hält“, sagte Zeitler weiter. „Diese werden wir heilen, indem wir Antworten geben.“

Entlastung für das RPA

Stadtrat Adolf Härdle (Die Grünen) hatte über Auskunft gebeten, warum das Rechnungsprüfungsamt (RPA) keine technische Bauprüfung mache. „Das wird über die GPA in den alle fünf Jahre stattfindenden Prüfungen automatisch miterledigt. Sollten da Fehler aufgetreten sein, so finden sie diese auch. So ist es im Endeffekt eine Entlastung für das RPA, andererseits auch eine Stelleneinsparung“, erläuterte der OB. vas

