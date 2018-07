Anzeige

Wer seinen Grill auf dem Balkon anwerfen möchte, darf das grundsätzlich. Denn das Grillen auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten ist Mietern erlaubt, wenn keine Belästigung entsteht. Eine Ausnahme: Ist im Mietvertrag ausdrücklich das Grillen auf Balkon oder Terrasse verboten, müssen sich Mieter daran halten. Wer das Grillverbot missachtet, riskiert eine Abmahnung oder die Kündigung, so das Landgericht Essen (Az.: 10 S 438/01).

Darf sich der Mieter oder die Mieterin zum Vergnügen – oder auch Entsetzen – des Vermieters und der Nachbarn hüllenlos auf dem Balkon präsentieren? Ja, sagt die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, auch wenn Eigentümer und Nachbarn das nicht für einen schönen Anblick halten, sondern eher für peinlich. Doch das Schamgefühl oder das „sittliche Empfinden“ wird nach Ansicht der höchsten Richter hierdurch nicht verletzt. Auf Terrasse, Balkon oder im eigenen Garten kann man sich nämlich auch als Mieter bewegen, wie man will, so das Amtsgericht Merzig (Az.: 23 C 1282/04).

Grenzen gibt es allerdings schon: So müssen die Nachbarn und Vermieter zum Beispiel Sex auf dem Balkon nicht ohne weiteres hinnehmen. Denn dies „störe den Hausfrieden“. Wer sich daran nicht hält, der kann vom Vermieter abgemahnt werden, entschied das Amtsgericht Bonn (Az.: 8 C 209/05). In dem Fall hatte ein Paar sich auf dem Balkon vor den Augen aller Nachbarn und in Sichtweite eines Kinderspielplatzes vergnügt. Die Richter hatten dafür kein Verständnis und hielten den Hausfrieden für „nachhaltig gestört“. hug

