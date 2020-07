„Ich wünsche Ihnen Gesundheit, viel Zeit das zu genießen, was man sich über die Jahre aufgebaut hat und vor allen Dingen, dass Sie mit Freude in die Zukunft schauen!“ wünschte Oberbürgermeister Marcus Zeitler Sigrid Büchner, die bei einer kleinen Feierstunde im Rathaus in den Ruhestand verabschiedet wurde, wie die Stadt mitteilt. Damit endet für die Schulsekretärin eine fast 40-jährige berufliche Tätigkeit am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium.

Sigrid Büchner wurde 1958 in Hockenheim geboren und war seit 2. Januar 1981 als Schulsekretärin am Gauß-Gymnasium beschäftigt. Zum 1. Juli ist sie in die Freizeitphase der Altersteilzeit eingetreten, um ab 1. Februar 2022 in den Altersruhestand überzugehen. „Frau Büchner hat immer die Ruhe bewahrt, hatte ein offenes Ohr für die Kinder und Lehrer, war sehr gut organisiert und sie hatte immer einen Plan und eine Struktur, das habe ich besonders geschätzt. Darauf konnte ich mich jederzeit verlassen“, berichtet Schulleiterin Anja Kaiser rückblickend, die Sigrid Büchner auch schon als Schülerin kennengelernt hatte.

Abwechslungsreiche Tätigkeit

Auf ihre Tätigkeit als Schulsekretärin blickt Sigrid Büchner mit Freude zurück. „Ich habe insgesamt vier Schulleiter erlebt. Kein Tag war wie der andere, das hat die Tätigkeit so abwechslungsreich und vielseitig gemacht“, fasste sie ihre Empfindungen zusammen.

An ihr Vorstellungsgespräch bei der Stadtverwaltung Hockenheim, ein Samstagmorgen im Rathaus, könne sie sich noch gut erinnern. Und auch daran, dass am Montag drauf gleich die Zusage kam. Das freute Büchner damals sehr, war sie als junges Mädchen selbst einmal Schülerin des Gauß-Gymnasiums.

Gerade in den vergangenen Jahren traf sie bei Infoabenden der Fünftklässler vermehrt auf Eltern, die früher selbst einmal Schüler am CFG waren. „Das war immer ein besonders schönes Wiedersehen“, berichtet sie. Büchner möchte die kommende Zeit erst einmal geruhsam angehen. Sie freut sich auf die Freizeit mit den Enkeln und der Familie, aber auch auf das Mehr an Zeit für sich. „Als Erinnerungsstück bekommt mein Namensschild mit dem Logo des Gauß-Gymnasiums einen besonderen Platz zu Hause“. zg

