Keine Gebühr für Kitas

Region.Vor einigen Monaten hatte der Landtagsabgeordnete Daniel Born in einer Landtagsrede die Kita-Gebühren als Familiensteuer bezeichnet und damit den Finger in die Wunde gelegt. „Wir müssen Familien fördern und unterstützen – dazu passt es nicht, dass die Familien weiter eine Gebühr für das erste Bildungsangebot zahlen müssen. Ich will durchsetzen, dass dies nach der Wahl abgeschafft wird“, stellt er in einer Pressemitteilung fest.

Dabei ist für den SPD-Politiker selbstverständlich, dass das Land für die Kosten der Gebührenfreiheit aufkommen muss: „Das Land hat dafür zu sorgen, dass Bildung gebührenfrei ist. Von der Kita bis zum Studienabschluss und zu Meisterbrief. Wenn Baden-Württemberg nicht in Bildung investiert, hat es die Zeichen der Zeit nicht erkannt.“ Dabei tritt Born für konkrete Maßnahmen ein, die nicht nur in Gebührenfreiheit, sondern auch in Qualitätsausbau und Fachkräftegewinnung investieren.

„Unser Ziel muss es sein, dass jedes Kind, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern und Großeltern, beste Bildungschancen für ein gutes Leben bekommt. Nicht die Herkunft soll zählen, sondern Talent und Leistung“, fordert der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born, der auch Sprecher seiner Fraktion für frühkindliche Bildung ist.

Zu der Veranstaltung am Samstag, 19. Dezember, ab 16 Uhr, sind alle interessierten Bürger eingeladen. Um an der Veranstaltung teilzunehmen, ist folgender Link zu verwenden: https://meet.jit.si/StarkeFamilienGuteKitamitDanielBorn zg

