Keine Karten mehr für „Spitz & Stumpf“

Die Veranstaltung des pfälzischen Kabarett-Duos „Spitz & Stumpf“ im Kulturhaus Pumpwerk Hockenheim an diesem Freitag, 8. November, ist restlos ausverkauft. An der Abendkasse können nur noch die bereits reservierten Karten abgeholt werden, teilt der Gastgeber mit.

Für die nächsten Veranstaltungen im Pumpwerk – 16. November Hockenheimer Rocknacht, 23. November Katie Freudenschuss, 4. Dezember Tom Schilling and the Jazz Kids – sind hingegen noch Karten erhältlich. Sie können an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle Hockenheim, Telefon 06205/2 11 90, im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung am Schlossplatz in Schwetzingen sowie unter der Ticket-Hotline 06205/92 26 25 erworben werden. zg

