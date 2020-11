Keine neuen Infektionen im Pflegezentrum

Im Pflegezentrum Offenloch sind in den vergangenen Tagen keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Das hat die Betreiberin der Einrichtung, Manuela Offenloch, auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Wie am Samstag berichtet, hatten sich 17 Menschen infiziert, davon zehn Bewohner. Manuela Offenloch wollte die Entwicklung am Montag nicht kommentieren, gab sich aber nach fünf Tagen ohne Neuinfektion zuversichtlich, dass bei Anhalten dieser Entwicklung in der kommenden Woche wieder Besucher auf die Station kommen dürfen, auf der 41 Bewohner betreut werden.

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldete zum Montag 58 aktive Fälle in Hockenheim, am Freitag waren es 53 gewesen. Im Kreis sind in Weinheim (97), Sinsheim (79), Leimen (66) und Wiesloch (63) mehr aktive Fälle bekannt. mm

