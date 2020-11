Keine weiteren Corona-Fälle

Gute Nachrichten aus dem Altenheim St. Elisabeth: Nachdem eine Mitarbeiterin vergangene Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden war, fielen die Tests der 26 Bewohner des Wohnbereiches, in dem sie tätig ist, ebenso negativ aus wie die der weiteren Beschäftigten. Das hat Heimleiter Markus Hübl am Mittwoch mitgeteilt. Mitarbeiter des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises hatten die Testung am Montag durchgeführt (wir berichteten am Samstag).

Trotzdem bleibt der Wohnbereich bis Dienstag, 1. Dezember, in Quarantäne, eine zweite Testung ist für Montag, 30. November, terminiert. Der positiv getesteten Mitarbeiterin gehe es den Umständen entsprechend gut: „Sie hat leichte Erkältungssymptome“, berichtete Markus Hübl. Das Team des unter Quarantäne gestellten Bereiches decke die Betreuung rund um die Uhr ab, damit keine Kräfte aus anderen Gruppen zum Einsatz kommen: „Sie leisten Extremes“, sagt der Heimleiter.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist derweil weiter rückläufig. Nach Mitteilung des Landratsamts waren am Mittwoch 41 Fälle registriert. Am Freitag waren es 52 gewesen.

<iframe title="Coronavirus: Aktive Fälle je 100.000 Einwohner" aria-label="map" id="datawrapper-chart-Z0z0v" src="https://datawrapper.dwcdn.net/Z0z0v/27/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="1002"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"])for(var e in a.data["datawrapper-height"]){var t=document.getElementById("datawrapper-chart-"+e)||document.querySelector("iframe[src*='"+e+"']");t&&(t.style.height=a.data["datawrapper-height"][e]+"px")}}))}();

</script>

mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 25.11.2020