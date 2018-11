Keinen Trend verpassen

Das SWR-Fernsehen zeigt ihn regelmäßig von seiner besten, satirischen Seite, und in Deutschlands beliebtestem Radiosender, SWR3, wird seine neue Erfolgscomedy „Bloß kein Trend verpennt!“ rauf und runter gespielt. Am morgigen Donnerstag gastiert Christoph Sonntag mit diesem Programm um 20 Uhr in der Stadthalle.

Christoph Sonntag gibt in seiner neuen, fulminanten Liveshow den „Trend-Jägermeister“. Jeden Tag wird ein neuer Trend durchs Dorf und durch die Stadt gejagt. Der neue Trend muss dabei nicht besser sein, sondern nur „trendy“.

Damit alle „in“ bleiben, rennt Christoph Sonntag dafür jedem Trend hinterher und checkt ihn ab, auf Zeitgeist, Hip- und Coolness. Das ist entlarvend, meist peinlich für den Trend und immer zum Totlachen. Denn am Schluss hat Sonntag den vermeintlichen Megatrend so witzverwurstelt, dass er sich stets als ganz kleines „Must-have-le“ entlarvt.

Karten für Christoph Sonntag „Nur kein Trend verpennt!“ am Donnerstag, 8. November, 20 Uhr, kosten 32,50 Euro. lj

