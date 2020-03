„Keiner muss fürchten, dass hier das Licht ausgeht“

Dass es eine Herausforderung werden würde, die Geschäftsführung des Hockenheimrings in einer Phase der Neuausrichtung zu übernehmen, war Jorn Teske und Jochen Nerpel klar, als sie Anfang September die Nachfolge von Georg Seiler antraten. Dass die Corona-Krise aber gleich in ihrer ersten Saison an der Spitze dem Ring die schwierigste Lage in seiner Geschichte einbrocken würde, war nicht

...