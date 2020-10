Kettensägenmeister über Schulter blicken

Aus einem sechs Meter langen Eichenstamm sägt der Bildhauer Armin Göhringer im Auftrag des Kunstvereins eine Holzskulptur. Göhringer ist nicht nur ein Meister seines Handwerks mit der Kettensäge, sondern zeigt auf subtile, ganz eigene Weise, wie Licht und die Kapillarwirkung von Wasser das Wachstum des Baumes bestimmen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Der Künstler schafft gitterartige Formen im Kontrast zu blockartigen Teilen, ein Kräftespiel zwischen fragil durchsichtig und massiv-standfest. Göhringer interpretiert den Baum im Kontext dieser Polaritäten und tariert dieses Kräftespiel bis zur Grenze des Machbaren aus – ein Spiel mit Balance und Grenzüberschreitungen, die beim Holz nicht rückgängig gemacht werden können. Dabei ist der Bezug zum Leben und Sterben nicht weit.

Seine Holzskulpturen sind regelmäßig auf Messen in Köln, Zürich, Karlsruhe, Amsterdam, Düsseldorf und Brüssel zu sehen. Göhringer erhielt zahlreiche Aufträge für Kunst-am-Bau-Projekte, für Werke im öffentlichen Raum und ist in den verschiedensten Galerien und Museen vertreten. Schon 2005 präsentierte der Kunstverein Hockenheim seine Arbeiten in der Stadthalle, verbunden mit einem Live-Event auf einem privaten Grundstück.

„Atelier“ im Mörscher Weg

Jetzt stellt Armin Göhringer eine Skulptur für einen ausgewählten Ort im Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt-Gelände her. Interessierte können ihm bei der Arbeit auf dem städtischen Grundstück am Mörscher Weg am Freitag, 8. Oktober, von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr über die Schulter schauen.

Durch ein großes Tor erreicht man den temporären Arbeitsplatz des Künstlers gegenüber den Vereinsgaragen. Nach Fertigstellung der Skulptur und den vorbereitenden Arbeiten zum standsicheren Aufstellen wird das Kunstwerk der Natur im HÖP-Gelände feierlich übergeben. Der Termin der Aufstellung wird noch bekannt gegeben. zg/gsp

