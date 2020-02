Kiesgärten tragen zusätzlich zur Aufheizung bei

Veränderte Niederschlagsmengen, Wetterextreme und steigende Temperaturen – der Klimawandel ist auf vielen Ebenen spürbar. Viele Gartenbesitzer stellen sich deshalb die Frage, wie sie darauf reagieren können. Gartenbautechniker Sven Görlitz hatte viele Antworten bei seinem Vortrag beim Obst- und Gartenbauverein in der Zehntscheune. Dazu begrüßte Vorsitzender Rudi Mergenthaler zahlreiche Besucher.

„Wir werden in Zukunft vermehrt mit neuen Schädlingsarten und Pilzkrankheiten rechnen müssen“, kündigte der Gartenexperte an, der sich sicher ist, dass sich auch neue Pflanzenarten einfinden werden.

Die Winter werden milder und regenreicher, während die Sommer heißer und trockener werden. Die Gemüse- und Obstbeete sollten daher mit einer Mulchschicht aus Häckselgut oder Rasenschnitt abgedeckt werden.

Intensiv in Abständen wässern

Das Wässern sollte morgens intensiv erfolgen, nicht nur oberflächlich jeden Tag, sondern alle drei bis vier Tage gründlich. Hecken können als Windschutz dienen und bei manchen Pflanzen wird es sinnvoll sein, diese mit einer Überdachung oder Beschattung zu schützen. Das Regenwasser sollte zur Gartenwässerung gesammelt werden. Zusätzlich gepflanzte Obstbäume spenden Schatten und helfen, das CO2 zu reduzieren. Rasenflächen sollten in Blumenwiesen verwandelt werden, damit auch Insekten eine Überlebenschance haben. Grünflächen am und um das Haus sorgen im Sommer für Abkühlung, während Kiesgärten das Klima nur noch mehr aufheizen. Viele Fragen zum Gärtnern unter zunehmendem Einfluss des Klimawandels musste Sven Görlitz in der Fragerunde beantworten. ska

