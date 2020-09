Kilometer sammeln und CO2 einsparen

Hockenheim.Bereits seit 2018 beteiligen sich der Rhein-Neckar-Kreis und auch die Stadt Hockenheim im Zeichen des Klimaschutzes erfolgreich an der internationalen Radkampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnis. Dieses Engagement kann auch die Corona-Pandemie nicht bremsen. Ab diesem Samstag, 20. September, besteht wieder die Möglichkeit, auch in der Rennstadt beim „Stadtradeln“ mitzumachen. Die Aktion wird bis Samstag, 10. Oktober, durchgeführt, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

„Mitradeln lohnt sich für die Hockenheimer Bürgerinnen und Bürger dieses Mal wieder“, wirbt Stefanie Simonis von der Stadtverwaltung um Teilnehmer. Unter allen Mitwirkenden werden nach Ende der Aktion 20 Tagestickets für das E4-Testival (Gültigkeit 20. März oder 21. März 2021) auf dem Hockenheimring verlost.

Radverkehr in der Region fördern

Der Kreis möchte gemeinsam mit Hockenheim einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs in der Region leisten. Mitmachen können alle, die im Landkreis wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören. Ziel ist es, innerhalb von drei Wochen möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen und Kilometer zu sammeln.

Dabei zählt auch der Kommunenvergleich: In den 36 beteiligten Städten und Gemeinden wie in Hockenheim können die Bürger ihre gefahrenen Kilometer der eigenen Kommune zuschreiben lassen und so zeigen, dass ihr Wohn- oder Arbeitsort in Sachen Radfahren ganz vorne mit dabei ist. Falls die eigene Kommune nicht mitmacht, ist auch eine Teilnahme über den Rhein-Neckar-Kreis möglich.

So haben im Jahr 2019 bereits 5987 Bürger im Landkreis im Rahmen der Kampagne „Stadtradeln“ insgesamt 1 079 269 Radkilometer gesammelt und damit das Fahrrad als klimafreundliches Verkehrsmittel genutzt. Dadurch konnten beim „Stadtradeln“ im vergangenen Jahr beachtliche 153 Tonnen CO2 vermieden werden.

„Auch wenn in diesem Jahr nicht das gewohnte Rahmenprogramm stattfinden kann, wird mit der Teilnahme am „Stadtradeln“ ein Zeichen für den Klimaschutz und die Radverkehrsförderung gesetzt“, findet Lisa-Marie Riemann, Radverkehrsbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises. Riemann weiter: „Die Nutzung des Fahrrads bleibt als Mobilitätsalternative zum Auto unter Einhaltung bestehender Vorgaben sinnvoll.“ zg

