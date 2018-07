Kinder bauen ihre bunte Stadt

Anzeige

Hockenheim.Mit viel Spaß wurde an drei Tagen in der Evangelischen Gemeinschaft eine riesengroße Legostadt gebaut. Rund 50 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren fanden Zeit, um ihre Ideen aus tausenden von Legosteinen zu verwirklichen. Kreativ und konzentriert wurde bis zur letzten Minute gebaut. Wer dabei war, konnte nur staunen, was sich die Kids alles ausgedacht hatten, teilt die Evangelische Gemeinschaft mit.

Unterstützt wurden sie vom „kids-team“ Karlsruhe, das mit seinem Projekt „Lego-Stadt“ in der Evangelischen Gemeinschaft zu Gast war. Das Anliegen der Mitarbeiter ist es, Kinder in ihrer Kreativität zu fördern und sie mit Geschichten aus der Bibel bekannt zu machen.

So gab es zwischen den Bauphasen immer wieder Pausen, in denen das Team spannende Baugeschichten aus der Bibel erzählte. Da wurde manch einer an das große Rettungsschiff Arche erinnert oder hörte vom genialen Wiederaufbau der Stadtmauer von Jerusalem innerhalb kurzer Zeit. Eine wichtige Lektion wurde täglich mehrfach wiederholt: Das Fundament muss stimmen. Ohne Fundament hält kein Bauwerk lange.