Es begann mit der Fahrradkontrolle. Sind die Räder wirklich verkehrssicher? Haben sie zwei unabhängig wirkende Bremsen für Vorder- und Hinterrad, vorne einen Scheinwerfer und Frontreflektor und hinten ein rotes Rücklicht mit Rückstrahler und Großflächenstrahler? Sind an den Seiten und an den Pedalen gelbe Reflektoren angebracht und gibt es eine funktionierende Glocke? Sind die Fahrradhelme dabei? Die Ergebnisse wurden für die Eltern festgehalten.

Dann ging es an die Stationen. Das Anfahren und Fahren über ein Spurbrett musste bewältigt werden. Es ging in einen Rechtskreisel und eine S-Gasse musste durchfahren werden. Dabei sollten die Kinder in der Spur bleiben und möglichst wenige Begrenzungsklötzchen umwerfen. Im Anschluss ging es in einen Linkskreisel und bei der nächsten Station sollten sie unter Beweis stellen, wie sie beim Spurenwechsel Handzeichen geben. Auf Zeit war danach ein Slalom mit Pylonen zu durchfahren und vor einer Zielstange zu bremsen, ohne die Füße zu Hilfe zu nehmen, die Zielstange umzufahren oder gar zu stürzen.

Urkunden belohnen die Radler

Die Kinder waren nach Angaben der Pestalozzischule sehr bemüht, um zu zeigen, wie gut sie schon mit ihren Rädern umgehen konnten und erhielten zum Schluss ihre Urkunden mit den Wertungen in den einzelnen Disziplinen und dem Sicherheits-check ihres Fahrrades.

Insgesamt war dies ein gelungener und lehrreicher Tag für die dritten Klassen der Pestalozzischule. Die Kinder sind so schon auf die Radfahrausbildung der Jugendverkehrsschule zu Beginn der 4. Klasse vorbereitet, die allerdings seit diesem Schuljahr um eine Einheit reduziert wurde. Für die Vorbereitung und Durchführung des Fahrradparcours wurde dem engagierten Team des Allgemeinen Motorsport-Clubs Reilingen gedankt. Eine Wiederholung im nächsten Jahr wäre eine tolle Sache, so die Schule. vm

