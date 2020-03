Kinder durch den Teamsport stärken

Das Handballturnier der Grundschulen in der Hockenheimer Rudolf-Harbig-Halle findet am Freitag, 13. März, ab 14 Uhr, bereits zum 21. Mal statt. Als seit Jahren bewährter Ausrichter zeichnet sich die Hubäckerschule verantwortlich, unterstützt wird die Schule dabei in der Organisation und Durchführung von der Jugendhandballspielgemeinschaft Horan, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ebenso seit vielen Jahren steht dieses Grundschulturnier unter dem Motto „Kinder stark machen für ein Leben ohne Alkohol und Drogen“, eine Initiative der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), denn Teamsport soll dazu beitragen, Kinder stark zu machen.

Profis als Vorbilder

Das Teilnehmerfeld des Turniers setzt sich aus den Grundschulmannschaften der dritten und vierten Klassen zusammen.

Im vergangenen Jahr war es die Hartmann-Baumann-Schule Hockenheim, die den Wanderpokal mit nach Hause nehmen konnte. Auch wenn die im Januar ausgetragene Handball-Europameisterschaft für das deutsche Handballteam nicht das erwünschte Ergebnis parat hatte, so waren für die Zuschauer dennoch spannende Spiele der Profisportler der verschiedenen Nationen zu sehen, die hoffentlich bei dem ein oder anderen jungen Zuschauer die Begeisterung für den Handballsport geweckt haben, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Ausrichter sowie Spieler des Grundschulturniers würden sich über zahlreiche Zuschauer und natürlich auch Fans an diesem Tag zur Unterstützung der Kinder freuen. Mit Sicherheit werde es auch beim Handballturnier der Grundschulen einige spannende Spielbegegnungen unter den Schülern geben. Für Verpflegung während des Turniers ist gesorgt.

Interessierte am Handballsport können jeder Zeit in den Trainingsbetrieb der SG Horan hineinschnuppern. zg

Info: Mehr Informationen gibt es unter www.sg-horan.de

