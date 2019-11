Kinder erleben Schafabenteuer

Die Vorlesepatin berichtet am Samstag, 30. November, 10.30 Uhr, in der Stadtbibliothek von der Geschichte „Krümel und Fussel – Allein unter Schafen“ von Joëlle Tourlonias und Judith Allert. Sie richtet sich an Kinder im Alter ab vier Jahren und an jung gebliebene Erwachsene. Der Eintritt ist frei.

In der Geschichte treffen die zwei Schweine Krümel und Fussel auf eine Herde Schafe. Was für seltsame Tiere. Um nicht als Schweine aufzufallen, machen die beiden ebenfalls „Mäh“ und fressen Gras. Doch dann entdecken sie eine Schlammsuhle, können nicht widerstehen und entlarven sich durch ein ausgelassenes Schlammbad. Die Schafe sind entsetzt. Als Fussel dann auch noch aus Versehen das Oberschaf mit Schlamm bespritzt, sieht es nach Ärger aus. Aber vielleicht, denkt das Oberschaf, könnte auch ein Schaf Spaß im Matsch haben. Manchmal muss auch ein Schaf einfach mal Schwein sein. zg

