Kinder fiebern mit Schrönk und Billy Backe

„Ein Schrönk?“ Die Schüler der zweiten Klassen der Pestalozzi-Grundschule ahnten schon, dass die Geschichte, die Autor Markus Orths aus seinem Kinderbuch „Billy Backe aus Walle Wacke“ vorzulesen begann, fantastisch im besten Wortsinne werden würde.

Der geheimnisvolle Schrönk, der treue Helfer des kleinen Murmeltier-Helden Billy Backe und seiner Freundin Polly, tauchte immer wieder auf, mal als blaue Riesenmurmel, mal als Flohzirkusdirektor und schließlich dann als Pferd, um Billy Backe zum Sieg beim Hindernisrennen über Billy the Kid zu verhelfen. Letzterer ist der gefürchtetste und gemeinste Cowboy im Walle Wacke Land.

Dem Karlsruher Autor Orths fiel es nicht schwer, mit den Kindern in eine andere Welt einzutauchen. So verwandelte er auch mühelos das Musikzimmer der Grundschule in den bunten Wald, die Treibsandpampa oder die Süßigkeitenschlucht.

Die Kinder waren hin- und hergerissen zwischen vor Spannung offen stehenden Mündern, Gekicher und lautem Gelächter, auf der fantasiereichen Reise der putzigen Helden an der Seite von Wackelriesen und Igelindianern. Wertvoll sind solche Leseabenteuer gerade für Zweitklässler, die zu Beginn des Schuljahres die in der ersten Klasse gelernten Lesefertigkeiten nun auch in längeren Geschichten und ersten Büchern praktisch anwenden müssen, teilt die Schule mit. Der Vormittag im Walle Wacke Land sollte hierfür viel Motivation und Anreiz bieten, selbst zu lesen.

Für eigene Kinder erdacht

Diese Zielsetzung verfolgt auch die alljährliche Frederick-Woche des Landes Baden-Württemberg, im Zuge dessen diese Autorenlesung stattfand. Am Ende der Veranstaltung stand Markus Orths den Schülern, die bereits im Unterricht viele Fragen vorbereitet hatten, noch Rede und Antwort. So erfuhren sie, dass Markus Orths diese abenteuerlichen Geschichten ursprünglich für seine drei Kinder erdacht hat.

Zur Erinnerung signierte der Autor den Schülern zahlreiche Autogrammkarten, so dass die Kinder an diesem Tag Literatur zum Anfassen erlebten. zg

