Der närrische Trubel mit dem großen Fasnachtszug ist gerade erst vorüber, schon richtet der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) den Blick auf die nächsten Herausforderungen.

Im Bereich „Brauchtum & Stadtfeste“ sind die Vorbereitungen für den traditionellen Sommertagszug in vollem Gange, teilt der HMV mit. Die Veranstaltung feiert in diesem Jahr ein Jubiläum: Zum 25. Mal werden die Kindergarten- und Grundschulkinder am Sonntag, 18. März, gemeinsam den Winter aus Hockenheim vertreiben. Mit dem Frühlingsfest im April und dem Hockenheimer Mai sind zwei weitere Highlights bereits in Sichtweite, die erneut gute Stimmung und viel Abwechslung für Jung und Alt versprechen.

Einen Schwerpunkt seiner inhaltlichen Arbeit wird der HMV in den kommenden Wochen auf die Weiterentwicklung des Einkaufsstandorts Hockenheim legen. So soll mit Hilfe der Leerstands- und Zwischennutzungsoffensive „FreiRäume.nutzen“ die Vermarktung leerstehender Ladenlokale angekurbelt werden. Ein entsprechender Informationsabend für Immobilienbesitzer ist am Montag, 12. März, geplant.